Rosoli, caciocavalli, salami della Murgia e tanto altro: appuntamento con Divinamente Noci

Lo spirito di Bacco festeggia anche d'estate: nelle sere del 10 e 11 Agosto 2024 torna Divinamente Noci, manifestazione iconica dei primi anni Duemila che si propose come avamposto della scoperta di gusti, ricette, metodi e itinerari gastronomici legati al sapere. Per la delizia dei palati, per ingentilire un passato sontuoso e incontrare le nuove tendenze, torna "Divinamente Noci", manifestazione iconica dei primi anni Duemila che si propose come avamposto della scoperta di gusti, ricette, metodi e itinerari gastronomici legati al sapere.

Appuntamento quindi a Noci con le prelibatezze di strada, il buono dei pizzicagnoli, delle botteghe con affaccio sulla pubblica via.

Sapori e saperi nel senso più nobile del termine, nel rispetto di coloro che con sacrificio vi si dedicano, di chi ne approfondisce la storia e ne delinea il futuro. I vini pugliesi (non mancheranno le "bollicine"), i rosoli da Erbe, le trecce ed i caciocavalli, le manteche (ormai scomparse ma espressamente richieste ai casari), i salami della Murgia e tanta altra acquolina in bocca.

Largo anche al gelato artigianale. Ce ne sarà di tutti i gusti e per tutti i gusti. E come recitavano i manifesti popolari di un tempo,"larga accoglienza sarà riservata ai forestieri"; ma a Noci il forestiero è sempre ospite privilegiato.