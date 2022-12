Il dj americano David Morales al DF Theatre di Bisceglie

Sabato 10 dicembre al DF Theatre di Bisceglie (BAT), sarà proposto il djset di David Morales, noto dj americano superstar tra i precursori dell’house music, considerato un’icona del clubbing internazionale e vincitore di un Grammy Award, che torna dopo molti anni a esibirsi nella grande discoteca biscegliese.

Classe 1961 è originario di Brooklyn, figlio di genitori portoricani. Ha abbandonato la scuola a quattordici anni per dedicarsi al mondo della musica, svolgendo inizialmente il mestiere di cuoco. Dai club newyorkesi si è subito contraddistinto per il suo sound e in breve tempo si è imposto nella scena musicale americana prima e internazionale dopo. Questo grazie sia alle sue esibizioni in party e festival di spessore che attraverso l’attività da produttore. Nel suo percorso artistico ha realizzato e remixato oltre 500 brani per un elenco di star di artisti vincitori di dischi di platino, tra cui Jamiroquai, Mariah Carey, U2, Michael Jackson, Aretha Franklin, Madonna e Whitney Houston. Nel 2018 ha fondato la Diridim Records, una nuova etichetta con la quale sta firmando e sviluppando artisti esplorando vari generi musicali, oltre naturalmente e pubblicare alcune sue produzioni. Tra queste, a gennaio scorso ha pubblicato “Life Is a Song”, il suo primo album in studio in quasi 10 anni.

Morale mixerà nell’arena del DF Theater proponendo i suoi successi, come in concerto. Le sue hit sono tantissime dalle famosissime “In da ghetto”, “Needin U” e "How Would U Feel”, passando per i tanti remix come “Spacecowboy” dei Jamiroquai o “Thriller” di Michael Jackson e finendo alle più attuali “I Make you gaga” e la title track “Life Is A Song”.

Nel corso della serata ad affiancare questa superstar ci saranno i dj supporter Ninni Bellifemmine, Ciccio db e Silvano, insieme ai vocalist Luciano Tarricone e Ania.

DF Theatre – Viale Ponte Lama, 5 – Bisceglie (Bat)

Infotel: 377 3713351

Apertura: 22.30