A Modugno il dj-set del rapper Kid Yugi

Sabato 11 maggio, al Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si esibirà in dj set il rapper Kid Yugi, famoso per i suoi riferimenti al teatro, al cinema e alla letteratura, oltre che per le canzoni-denuncia sull’Ilva di Taranto e sullo spaccio di droga.

Classe 2001, Kid Yugi all’anagrafe è Francesco Stasi. Originario di Massafra (Ta), ha iniziato a rappare giovanissimo e i suoi brani hanno ottenuto molto presto il successo, registrando numeri importanti sul web, come è accaduto per “Grammelot”, il suo primo singolo pubblicato a febbraio 2022 da Underdog Music e Thaurus. Con la stessa etichetta ha pubblicato anche “Sturm und drang”, “Kabuki” e “King Lear”, i cui titoli fanno rifermento alle letterature tedesca e inglese e al teatro giapponese. A novembre 2022 il suo primo album, “The Globe”, riferito al famoso teatro a cielo aperto di Wiliam Shakespeare, il Globe Theatre. L’album, che ha visto la collaborazione con importanti rapper quali Kira, Sosa Priority, Artie5ive e Tony Boy, è stato certificato disco d’oro. A maggio dello scorso anno ha reso disponibile l’EP “Quarto di bue”, composto da sette tracce e certificato anch’esso disco d’oro, anticipato dal singolo “Massafghanistan”. Nel 2024 ha pubblicato i singoli “Paganini” e “L’Anticristo” che hanno anticipato l’uscita a marzo del suo secondo album “I nomi del diavolo”, ispirato al romanzo di William Golding “Il signore delle mosche”, che ha debuttato direttamente in testa alla classifica Fimi settimanale, ricevuto la certificazione di disco di platino ed è stato inserito al primo posto della classifica di Spotify dei nuovi album più ascoltati dei primi giorni del mese a livello globale. Sinora ha collaborato con diversi artisti, tra cui i più noti Irama, Rkomi, Guè, Ernia, Geolier, Sfera Ebbasta e Salmo.

Durante la sua performance in dj set, per la prima volta al Demodè Club, il giovane rapper farà ascoltare al pubblico i brani più celebri della sua discografia in maniera mixata, concendo anche qualche intervento al microfono. Nella selezione musicale proposta da Kid Yugi non mancheranno le ultime canzoni del cd “I nomi del diavolo”, da “Lucifero” a “L’Anticristo”, passando per “Eva” e “Ilva”, che saranno al centro di un lungo tour estivo che tra giugno e agosto lo vedranno esibirsi in oltre 20 date tra concerti e dj set in giro per la Penisola.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio spettacolo: 22.00