Dj Shadow all'AncheCinema di Bari per il Locus Festival 2022 launch party

Con uno speciale party di lancio, inizia il conto alla rovescia per il Locus festival 2022! Il leggendario DJ SHADOW sarà all'AncheCinema di Bari il 28 maggio, con l'UNICA data italiana del suo EU TOUR 2022, per celebrare 30 anni di beats: da "Endtroducing" fino a "Our pathetic age" e tutto quello che ci sta in mezzo.

Prendi SUBITO il biglietto su Dice o Ticketone per questo evento esclusivo!

https://bit.ly/djshadowbari

L’evento rappresenta un'occasione imperdibile per ascoltare e vedere in azione uno dei personaggi più influenti della storia della musica hip hop internazionale. Compositore, beatmaker, dj, produttore, DJ Shadow ha elevato lo stato dell’arte della produzione musicale con il suo rivoluzionario album d’esordio “Endtroducing” nel 1996. Pubblicato per la mitica etichetta Mo Wax, l’album ha mostrato al mondo la straordinaria abilità di Shadow nel campionare e manipolare i suoni, spianando il successo ai successivi album fino al recente "Our Pathetic Age" nel 2019.



Ad aprire e chiudere l’evento, due fra i migliori dj venuti fuori dalla scena hip hop italiana: il romano DJ Stile, ed il dj resident del Locus: Tuppi. Entrambi nati artisticamente nei primi anni ’90, condividono la capacità di condire con cut e scratch le selezioni, che spaziano da perle funk anni 70 a classici dell’hip hop e sorprendenti campionamenti.

Con questa autentica festa della creatività musicale contemporanea, il Locus festival presenta il programma completo della sua diciottesima edizione, caratterizzata dal claim “The Rising Sun”. Il sole del Locus festival 2022 sorge dal 18 giugno sul Porto di Bari con il concerto degli ALT-J, ed espande ulteriormente i propri raggi in un sorprendente e inedito viaggio fra le bellezze della Puglia. Fra Trani, Minervino Murge, Fasano, Mola e con la sua parte centrale a Locorotondo, fino al 4 settembre il Locus 2022 ospiterà artisti come AZYMUTH, BRUNORI SAS, CAPAREZZA, CARMEN CONSOLI, COSMO, JOAN AS POLICE WOMAN, KINGS OF CONVENIENCE, RAPPRESENTANTE DI LISTA, MANNARINO, NU GENEA, PAOLO NUTINI, QUANTIC, SONS OF KEMET, VENERUS, WILLIE PEYOTE e tantissimi altri. Il programma completo, ed i link per acquistare i biglietti, sono disponibili sul sito locusfestival.it.

