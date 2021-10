Dog casting al pet Expò&show alla Fiera del Levante - Bari

DOG CASTING BARI 30-31 OTTOBRE 2021! Il tuo cane potrebbe diventare una Star della TV!

Ritorna il PetExpò&Show a Bari il 30- 31 ottobre 2021 alla Fiera del Levante

Come si partecipa al Dog Casting?

Compila il form e vieni allo Stand di portamiconte dove troverai il nostro staff pronto a valutare il talento del tuo cane

Oppure presentati direttamente uno dei 2 giorni di Fiera. Consigliamo la compilazione del form per una migliore organizzazione.

COMPILA IL FORM E SARAI AUTOMATICAMENTE ISCRITTO!

https://www.portamiconte.info/dog-casting/

Possono partecipare tutti i cani indipendentemente da razza, età, abilità!

Nicola Ratti, dog trainer di K1DOG sta cercando nuovi DogTalent per i prossimi programmi televisivi!

In collaborazione con dogtourist e l’Hotel Marina di Roseto degli Abruzzi e l’Hotel Jolie di Riccione



whatsapp 3296971667

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...