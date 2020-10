Dog casting Bari per la tv

DOG CASTING IL 24 E 25 OTTOBRE A BARI Pet expo&show Fiera del Levante - ''Pensate che il vostro cane sia particolarmente bello, intelligente e abbia un muso simpatico? Sa eseguire comandi o ha particolari abilità? Allora può diventare una Dog star!

Nicola Ratti, dog trainer di K1 DOG -school ,sport & fun cerca nuovi DogTalent per i prossimi programmi televisivi!''



Inoltre con il #giocosocial dogtourist contro l’abbandono potrai vincere un weekend per 2 persone+il cane nelle strutture #petfriendly Hotel Marina - Roseto degli Abruzzi e Hotel Jolie Riccione



COME PARTECIPARE?

1) Iscriviti gratuitamente compilando il form oppure direttamente in fiera allo Stand di portamiconte dove troverai il nostro staff pronto a valutare il talento del tuo cane

https://www.portamiconte.info/dog-casting/

2) presentati il 24 o il 25 ottobre tra le 10 e le 18 allo stand di portamiconte, dove, durante il DOG CASTING, il tuo cane sarà fotografato dal nostro staff



COME SI VINCE?

Gioco social per dire no all'abbandono offerto da strutture petfriendly: le foto scattate durante il casting verranno pubblicate sulla pagina Facebook portamiconte e vincerà il weekend all'Hotel Marina Pet Lovers la foto che avrà ricevuto più like!Tempo votare dal 2 dicembre alle ore 8.00 del 9 dicembre!

Vincerà il weekend all'Hotel Jolie di Riccione il cane/gatto più fotogenico in base al giudizio del nostro staff competente.

Compilate il form e vi aspettiamo al Casting!



PS vietato l'acquisto di voti/like, pena la squalifica