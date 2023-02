Dolce Puglia, la rassegna dei vini dolci pugliesi da gustare con la pasticceria, il cioccolato e i prodotti caseari

Prezzo non disponibile

Eccola, finalmente, la nuova data della XVI edizione di DOLCE PUGLIA!!!!! Dopo il doveroso rinvio della data di dicembre, Sabato 18 febbraio, nell’ultimo giorno di Carnevale 2023, va in scena la XVI edizione della tradizionale manifestazione organizzata dalla Delegazione dei Sommelier AIS Murgia e dedicata ai vini dolci di Puglia, abbinati alla pasticceria, al cioccolato, ai prodotti caseari e a tanto altro…



Confermata la storica location all’interno di uno degli Hangar del 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare di Gioia del Colle.

L’evento si svolgerà come sempre in due parti:

A partire dalle 16:00, presso il teatro della base militare, si svolgerà il consueto seminario che in questa edizione avrà come tema:

“Le nuove tendenze al consumo dei vini dolci”

Moderatore del seminario: Vincenzo Magistà – Direttore di Telenorba

Interverranno:

– il Colonnello Pilota Massimiliano Pomiato – Comandante 36° Stormo Caccia,

– Giovanni Mastrangelo – Sindaco di Gioia del Colle,

– Sandro Camilli – Presidente AIS Italia,

– Giacomo D’Ambruoso – Presidente AIS Puglia,

– Vincenzo Carrasso – Delegato AIS Murgia e Patron di Dolce Puglia,

– Dario Stefàno – Senatore della Repubblica.

Sul tema della XVI edizione 2023 relazioneranno:

– Massimo Tripaldi – Presidente Assoenologi Puglia, Basilicata e Calabria

– Gianni De Gerolamo – Docente AIS Puglia

– Giuseppe Baldassarre – Consigliere nazionale AIS

– Anna Gennari – Vice Delegata Movimento Donne del Vino Puglia

– Domenico Demarinis – Fondatore agenzia brevettuale TMShell

Il seminario si concluderà con la consegna dei Trofei Dolce Puglia 2023 al 1°, 2° e 3° classificato per ognuna delle 6 categorie di vini dolci pugliesi in Concorso, giudicati dai degustatori ufficiali AIS Murgia che hanno determinato, inoltre tutti i vini presenti nella Guida Dolce Puglia 2023.

Le categorie premiate:

1. spumanti dolci

2. vini dolci da moscato e moscatello selvatico

3. vini dolci da uve bianche

4. vini dolci da uve Aleatico

5. vini dolci da uve nere

6. vini dolci da Primitivo

A completare le premiazioni, la consegna della targa per la Miglior Etichetta Dolce Puglia e del Premio Speciale Giuria Dolce Puglia 2023.

Al termine del seminario, (intorno alle ore 20:00) Il Delegato AIS Murgia Vincenzo Carrasso e il Comandante del 36° stormo Caccia Massimiliano Pomiato taglieranno il nastro all’ingresso dell’hangar, inaugurando così l’inizio della seconda parte dell’evento dando il via alle degustazioni “wine & food”. Troverete una selezione di oltre 70 preziose “dolci” etichette pugliesi abbinate agli straordinari prodotti della nostra Puglia gastronomica come la pasticceria di mandorla, le colombe pasquali, la cioccolateria e confetteria, mieli e i formaggi della tradizione casearia.

Inoltre, novità in questa edizione, l’introduzione di un salumificio storico per il capocollo di Martina Franca dop e il pane di Altamura dop, che daranno la possibilità di azzardare abbinamenti di vini dolci anche al “salato”.

Venite a scoprire come!

Ma Dolce Puglia è diventato un’evento di risonanza nazionale, perciò a grande richiesta, un’altra novità in questa edizione, sarà la gradita presenza di 10 cantine extra regionali, provenienti da Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Sardegna e Campania che con i loro vini dolci hanno conquistato l’importante risultato delle 4 viti e tre viti e mezzo sulla Guida Vitae AIS 2022.

Vino e musica sono una combinazione perfetta! La serata sarà, perciò, accompagnata e allietata dalla coinvolgente musica live della MOJITOSWING BAND!

Ma il vino è anche solidarietà e inclusione, perciò anche in questa edizione saremo felici della presenza dei “Sommelier Astemi”, l’iniziativa di inclusione sociale di AIS Bari dedicata a ragazzi con disabilità e per la prima volta saremo onorati di ospitare anche i ragazzi del laboratorio creativo Div.ergo di Santeramo che realizzeranno per Dolce puglia dei piccoli capolavori.

Costo di partecipazione € 25,00 soci AIS, € 30.00 non soci.

ATTENZIONE

Sarà consentito l’accesso alla base militare esclusivamente previa registrazione sul sito https://forms.gle/pf1wFRyaCkjjCqvJ9