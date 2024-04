Seconda edizione dell'iniziativa “Domenica in Bici”, si parte mercoledì 1 maggio da Acquaviva delle Fonti

È tutto pronto per la seconda edizione di “Domenica in Bici” l’iniziativa, promossa dalla Città Metropolitana di Bari con il Servizio Programmazione della Rete Scolastica, Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili, finalizzata alla valorizzazione di percorsi cicloturistici, delle bellezze paesaggistiche e storico culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio.

“Domenica in bici”, organizzata in collaborazione con CONI Puglia e Sport e Salute Puglia, prenderà il via mercoledì 1°maggio da Acquaviva delle Fonti per concludersi nel mese di ottobre.

Ad Acquaviva delle Fonti appuntamento alle 9:30 in Piazza Garibaldi, per proseguire su un percorso di circa 8 km, in collaborazione l'ASD Fausto Coppi.

Nella passata edizione, l'iniziativa ha riscontrato un grande successo di partecipazione degli amanti delle due ruote e il coinvolgimento di numerosi Comuni metropolitani.

Le giornate in bicicletta permetteranno di scoprire i tesori del territorio: dai paesaggi della Valle d’Itria e dell’entroterra con i pittoreschi borghi, ai più caratteristici tratti della costa. L’evento, che si svolgerà sul territorio metropolitano, coinvolge attualmente undici Comuni: Acquaviva delle Fonti, Bitonto, Casamassima, Cellamare, Corato, Gravina in Puglia, Molfetta, Modugno, Noci, Rutigliano e Ruvo di Puglia.

L’iniziativa prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli Comuni e che è possibile visionare sul sito www.domenicainbici.it.

“Domenica in Bici” conferma la sua vocazione a promuovere e valorizzare il territorio e lo sport intesi come occasione di inclusione sociale, appartenenza al territorio e attività che genera benefici alla salute.