Il Villaggio di Babbo Natale e i mercatini, le mostre e gli spettacoli: cosa fare oggi a Bari 

Domenica 12 dicembre: cosa fare oggi a Bari? Le proposte (anche 'a prova' di pioggia) non mancano. A cominciare dagli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Per loro ci sono le iniziative organizzate dal Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto (accessi gratuiti e contingentati su prenotazione, le info su www.nataleabari.it), dove c'è anche la ruota panoramica. E poi ancora gli spettacoli: da quelli del Planetario, a quelli della Casa di Pulcinella.

Per restare in tema natalizio, non può mancare l'appuntamento con i mercatini di Natale sulla Muraglia, ma c'è anche la mostra di presepi Spaccabari, al Fortino Sant'Antonio, e quella dedicata al San Nicola in mattoncini Lego, 'A Brick for Nick' al Museo Civico. Sempre dedicato a San Nicola, Nicola – Cozze, kebab & Coca Cola in programmazione al Multicinema Galleria. Tra gli eventi natalizi in giro per la città, a Carbonara c'è l'appuntamento 'Mo Ven Natal', tra musica, degustazioni e la discesa dai tetti di Babbo Natale.

Per chi invece vuole dedicarsi allo shopping, ricordiamo anche l'apertura straordinaria (dalle 8 alle 13) del mercato settimanale di merci varie in via De Ribera, al quartiere San Paolo.

