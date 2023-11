Speciale serata di Capodanno single aspettando il 2024 da “Dimora damabiah”

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un’esperienza single a 36o gradi.



Ecco dunque, un’altra emozionante esperienza insieme!



Importantissimo

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211 . Il locale non è l’organizzatore dell’evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.



Come funziona?

Vi manca un’occasione per festeggiare il capodanno in grande stile? Da “Dimora Damabiah“, elegante locale del barese, vi aspetta per una notte di divertimento e musica senza limiti! A partire dalle 20:00, vi attenderà una ricca cena con i migliori piatti della cucina pugliese, accompagnato da vini pregiati e da flute di bollicine. Nel dopocena la musica prenderà il sopravvento e potrete ballare per tutta la serata in attesa della mezzanotte, dove sarà servito il tradizionale cotechino con le lenticchie di buon augurio. La serata non termina qui, fino alle prime ore della mattina potrete scatenarvi a ritmo di danza con i vostri nuovi amici… Che aspettate? Non perdete l’occasione di vivere un capodanno indimenticabile. La parola d’ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l’evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell’arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa serata all’insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!



Evento confermato se

vi sarà un numero minimo di 20 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Dress code

elegante/casual



Fascia di età

40+ anni



Orari

20:00



Menu’

Entrèe di benvenuto



Rosa di Salmone marinato 24 ore con ribes e mirtillo



Pesce spada con citronette all’arancia e aneto



Fantasia di sfoglia con peperone e erba cipollina



Cestino di pasta Fillo con stracciatella, verdurine di stagione e gamberetti



Primi piatti



Risotto con bocconcini di pescatrice, mazzancolle, dressing al basilico e melograno



Lasagnetta al ragù bianco di Chianina



Secondo



Straccetti di Manzo al pepe verde su spuma di patate e bouquet di asparagi con guanciale croccante



Dessert



Soufflé al cioccolato con cuore bianco e ananas ubriaca,



?spettando la mezzanotte:



Cotechino e lenticchie



Bevande

Vini, acqua minerale, aranciata e Coca Cola, amaro e caffè



Costi

Se prenoti entro il 10 Dicembre 2023



Quota senza Vip-card uomo: 95 € (15€di quota organizzativa per riservare il posto +80€ saldo menù fisso)

Quota senza Vip-card donna: 95€ (15€di quota organizzativa per riservare il posto +80€ saldo menù fisso)

Titolari Vip-card: 90€ (10€ di quota organizzativa per riservare il posto +80€ saldo menù fisso)

Se prenoti dopo il 10 Dicembre 2023



Quota senza Vip-card uomo: 100€ (20€ di quota organizzativa per riservare il posto 80€ saldo menù fisso)

Quota senza Vip-card donna: 100€ (20€ di quota organizzativa per riservare il posto 80€ saldo menù fisso)

Titolari Vip-card: 95€ (15€ di quota organizzativa per riservare il posto +80€ saldo menù fisso)

Acconto al locale

ACCONTO DA VERSARE: 40€

Per fermare il proprio posto al ristorante al raggiungimento del quorum minimo verrà inviato l iban per fare il bonifico al locale per bloccare il posto. Saldo poi sul posto la quota restante



Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all’evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l’evento per te sarà gratuito.



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 10 Dicembre 2023



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single + musica+ menù fisso ( una parte servirà per prenotare il posto, il resto sarà saldato la sera stessa al locale)

La quota non comprende: tutto ciò che non è specificato nel menù

Informazioni per il pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

Vi aspettiamo alle ore 20:00 – Dimora Damabiah- S.P. Valenzano, Via Pacifico, km3, 70010 Capurso BA



Trasporto

Mezzo proprio*



*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l’eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.