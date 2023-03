Domenica al Museo, ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Bari e provincia

Orario non disponibile

Quando Dal 05/03/2023 al 05/03/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Prosegue la felice iniziativa del Ministero della Cultura che prevede, la prima domenica di ogni mese, l'ingresso gratuito in tutti i siti statali #domenicalmuseo.

La gratuità diventa occasione privilegiata anche per visitare la mostra “Antichi popoli di Puglia. L’archeologia racconta”, allestita nel Castello Svevo di Bari, prodotta interamente dal Ministero della Cultura e curata dal Direttore Generale Musei, prof. Massimo Osanna, e dal Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri; l’allestimento, di ampio respiro, include oltre 600 reperti provenienti dai musei della Direzione Regionale Musei Puglia, ma anche della Direzione Regionale Musei Basilicata, dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, da musei civici e regionali e dai depositi delle Soprintendenze, consentendo, in questo modo, anche a oggetti solitamente non esposti di essere conosciuti e ammirati.

Qui i luoghi vitibaili nella provincia di Bari