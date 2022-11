Domenica al Museo, ingresso gratuito nei Musei, Castelli e Parchi Archeologici di Bari e provincia

Orario non disponibile

Quando Dal 06/11/2022 al 06/11/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Nuovo appuntamento con #DOMENICALMUSEO e la possibilità di visitare gratuitamente le bellezze pugliesi. Domenica 6 novembre visita i Musei, Castelli e Parchi Archeologici della Direzione regionale musei Puglia. Trascorri un giorno speciale in compagnia di amici e della famiglia all’insegna dell’arte.

Per ulteriori informazioni e per gli orari visita il sito: https://musei.puglia.beniculturali.it/

Le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante gli ordinari giorni di visita, dovranno avere luogo nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza previste dal Decreto.

Per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. È raccomandato l’uso della mascherina.

Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare le schede di dettaglio prima di programmare la visita

PUGLIA