Appuntamanto con 'Domenica Ragù'

Superato il giro di boa dei suoi primi 50 anni il Teatro Abeliano di Bari intende festeggiare la ricorrenza regalandoci una produzione speciale che ne riassume l'excursus: "DOMENICA RAGÙ"

Sia pure con ritardo di 2 anni a causa del Covid, si ha modo adesso di celebrare davvero l'importante traguardo, reso possibile mediante la sensibilità e il riconoscimento della Regione Puglia.

Si comincia con l'omaggiare Bari e le tradizioni popolari della città, promuovendone la ricchezza e varietà degli usi, costumi e dialetti, ma il format, che attinge all'archivio multidisciplinare e digitalizzato del Gruppo Abeliano, prosegue anche con gli spettacoli più significativi allestiti.

Non si tratta però di una singola 'perla culturale', bensì una collana di puntate che ci accompagneranno per 3 mesi dal 1° Maggio e ogni domenica fino a fine Luglio, con canzoni, brani, estratti di repertorio e tanto altro per una mezz'ora di relax e divertimento firmata da Vito Signorile e con tanti volti e artisti autori della storia del nostro territorio.

Per sintonizzarsi ecco dispiegarsi una pluralità di occasioni tecnologiche:

in versione radiofonica con Radio PoPizz (Fm 101 MHz e attraverso l'App per Android e IOS) alle ore 8:10 e alle 14:00 (orario storico della memorabile e mitica "La Caravella")

in versione televisiva alle ore 14:25 su Radio PoPizz-TV (in HBBTv sul canale nazionale 123) oltre che Delta TV (al canale 83 del Digitale Terrestre)

Chi non riuscisse a fruire degli appuntamenti domenicali può comunque approfittare delle repliche che invece andranno in onda

su Radio PoPizz di sabato alle ore 13:10 e alle 19:50



Detto ciò, ci si ritrova tutti a DOMENICA RAGÙ, non mancate!