Torna il Sunday Quett con live, karaoke e dj-set

Dopo che il meteo sembra essersi finalmente assestato sulla modalità “Estate”, Torre Quetta decide di riprendere con il format domenicale per accogliere al meglio tutti i cittadini baresi e non che decideranno di trascorrere la Domenica in riva al mare.

Il Sunday Quett riprende con una declinazione ancora più ricca di eventi, per assicurare ad ogni angolo, il suo intrattenimento dedicato, in modo da poter permettere a tutti gli ospiti di scegliere non solo il tipo di attività ma anche l’orario più congeniale.

Domenica 2 giugno Torre Quetta, in prossimità di ogni chiosco proporre piccoli eventi di tipo musicale tra live, postazioni karaoke e dj.

Dalle ore 12 fino al tramonto Torre Quetta tornerà ad essere la protagonista del litorale barese offrendo gratuitamente a tutti i visitatori un’esperienza unica all’insegna dello stare bene insieme e della spensieratezza.

Il programma si struttura in questa maniera:

• Presso il JOY’S ore 12:00 – THE DRIVERS LIVE un trio che ricalca il sound tipico del Rock West Coast, e Easy Rock. America, Eagles, Creedence Clearwater Revival, Steely Dan, Dire Straits, Simon & Garfunkel, sono solo alcuni degli autori inclusi nel loro repertorio

• Presso LA PARRILLA ore 12:00 – ROXY LIVE KARAOKE

• Presso FRUIT BEACH BAR ore 12:00 – GIANNI PORTOGHESE PIANO BAR

• Tra PANZEROTTERIA e BOMBETTERIA, in postazione centrale ore 13:00 E ORE 16,30 – ANTONIO DA COSTA LIVE CON lo spettacolo dal vivo ricco di adrenalina del suo PARRANDA PARTY, una fusione tra suoni, calore e colori delle diverse etnie del mondo. Autore e compositore di brani ormai entrati a far parte dei grandi classici della musica latina come Tequila Bum Bum, Casa Manana e molti altri, il suo live ci farà immergere nei suoni e nei colori dell’estate

• Tra il FRISH e la SPAGHETTERIA dalle ore 11:00 fino al pomeriggio – RAFFY DJ con animazione cubana • Presso ENZO E CIRO ore 20:00 – ALESSANDRO LADISA LIVE KARAOKE

Ma il SUNDAY QUETT, non è solo cibo e divertimento ma anche spazio per realtà sociali importanti per il benessere della comunità, il 02/06 alle ore 20:00 il CRISTOLIFE TOUR della chiesa del Levante, fa tappa a Torre Quetta, tra musica e testimonianze di vita vissuta, si darà spazio all’evangelista Alejandro Arias per una serata all’insegna della pace.

Vi ricordiamo inoltre che a Torre Quetta si può, ormai tutti i giorni, spaziare tra le specialità del joy’s Pub, l’American Bar della Parrilla en la Playa, le dolci specialità di del Fruit Beach Bar, la stuzzicante Panzerotteria, le Bombette di carne di Piero Colella, la spaghetteria e assassineria di Armando, la Friggitoria di pesce e le Pizze di Enzo e Ciro.

Lungomare Di Cagno Abbrescia – snc 70126 – Bari baritorrequetta@gmail.com

Sono inoltre in corso i lavori del Comune di Bari per la sistemazione e lo spianamento del manto di ciottoli della spiaggia, il montaggio dei primi tre pontili, 2 dei quali saranno presto agibili anche per i disabili, il montaggio della piattaforma coperta sempre a sevizio dei disabili e a giorni avrà inizio il primo cantiere, in zona sud, dopo l’ultimo chiosco per il progetto COSTA SUD.

Segnaliamo inoltre gli altri appuntamenti del weekend per la giornata di sabato 01/06:

• Ore 21:00 la Bombetteria e la Panzerotteria presentano, nello spazio centrale tra i loro chioschi DENNY MUSIC LIVE - Presenti in EURODANCE 2021, POP MEGA HITS 2021, HOT SUMMER 2021. Creatori della sigla del Bari sul programma di Radionorba

Oltre 40 live in un anno! 1 marzo 2023 hanno presentato il nuovo singolo, POLVERE E NUVOLE allo Stadio San Nicola di Bari davanti a 25.000 spettatori.

Entrati in POP MEGA HITS 2023, LA COMPILATION PIU IMPORTANTE D' EUROPA. Creatori del brano che sta spopolando sul web e in tutta la città di Bari. SII FELICE SEI A BARI.