PhEst: appuntamento con la domenica dedicata ai monopolitani

Orario non disponibile

Quando Dal 03/10/2021 al 03/10/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Monopoli

Altro giro altra corsa, si dice. E così è il mese di Ottobre per PhEST che ha in programma una serie di sorprese per il suo pubblico. Si comincia domenica 3 ottobre con la domenica dedicata ai monopolitani che possono visitare PhEST con un biglietto super ridotto a 3 euro.

Le quattro domeniche successive saranno invece in partnership con "Gozzovigliando 2.0”, appuntamento promosso da GAL - Terra dei Trulli e di Barsento che coinvolge l’intero territorio del GAL in un grande evento volto alla promozione e valorizzazione dell’area costiera e della pesca in quanto sistema produttivo e patrimonio culturale nonché risorsa per lo sviluppo sostenibile dell’economia locale.

E in virtù di questa collaborazione gli ospiti dei tour sui gozzi di Gozzovigliando oltre a poter visitare le mostre in modo unico ed esclusivo dal mare, godranno di uno sconto sul biglietto della mostra, con accesso a 4 euro anziché 6 euro per le mostre allestite all'interno di Palazzo Palmieri e delle Chiese.

Per l'occasione sarà allestita anche una postazione per la vendita dei biglietti del PhEST al Porto Vecchio (adiacente alla postazione di Gozzovigliando 2.0) e chi si presenterà in biglietteria al Palazzo Palmieri con cartoline PhEST timbrate Gozzovigliando 2.0 avrà diritto allo sconto (ingresso a 4 euro).