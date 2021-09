A Palazzo San Martino di Monopoli i virtuosi di violino barocco Alessandro Ciccolini e Domenico Scicchitano

Il maestro Alessandro Ciccolini e il discepolo Domenico Scicchitano sono due straordinari virtuosi e specialisti di violino barocco. E giovedì 9 settembre, nel chiostro di Palazzo San Martino, a Monopoli, saranno protagonisti alle ore 20 di un concerto al tramonto vincitore del bando Puglia Sounds Live all’interno dell’undicesima edizione di ApuliAntiqua, festival di «early music» comprendente quindici concerti sino al 26 settembre con una formula itinerante in palazzi, chiostri e manieri di Tricase, Monopoli, Acquaviva delle Fonti e San Nicandro Garganico.

Organizzata dall’associazione Sentieri Armonici in partnership con l’associazione Aremu, la rassegna prosegue, dunque, con un programma musicale inteso come viaggio tra l’Italia e la Francia del tardo Seicento e la seconda metà del Settecento, percorso che indaga la produzione per due violini soli tipica dell’epoca. Il progetto di Ciccolini e Scicchitano esplora, infatti, quelle sonorità dalle «Sonates a deux violons sans basse» di Jean Marie Leclair alle composizioni di Antonio Vivaldi.

Info su prenotazioni e biglietti 335.1477513 e www.sentieriarmonici.org.

