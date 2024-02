Anna Ebel con Domenico Strada, matrimonio tra soprano e violino nella Chiesa di Santa Croce

Musiche del Sei, Sette e Ottocento per l’inaugurazione della quattordicesima stagione concertista della Bottega dell’Armonia con il patrocinio dell’assessorato alle Culture del Comune di Bari. Protagonisti del concerto «Il suono e la voce», domenica 4 febbraio (ore 20), nella chiesa di Santa Croce, a Bari, il soprano Abba Ebel e il violinista Domenico Strada affiancati dall’organista Benedikt Hillringhaus. In programma brani di Alessandro Grandi, Georg Philipp Telemann, Nicola Porpora, Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart e Charles-Marie Widor.

«Il suono e la voce» non è solo il titolo del concerto ma anche del progetto che da anni Anna Ebel e Domenico Strada portano avanti con l’obiettivo di diffondere e approfondire la conoscenza sul rapporto e intreccio sonoro tra voce e strumenti. Anna Ebel, specialista del repertorio barocco, si è formata in Russia, a Ekaterinburg, dove nel 2018 ha vinto una borsa di studio che le ha permesso di laurearsi al Conservatorio Piccinni di Bari in musica vocale da camera e canto lirico operistico, mentre Domenico Strada, anche lui profondo conoscitore della musica del Sei e del Settecento, ha suonato in formazioni orchestrali e cameristiche in Italia e in diversi altri Paesi europei (Francia, Spagna, Germania e Olanda), ma anche in Sudamerica (Argentina, Brasile ed Ecuador) e in estremo Oriente (Corea del Sud), oltre ad occuparsi con altri colleghi della preparazione dell’Orchestra giovanile dell’associazione culturale La Bottega dell’Armonia. A sua volta, l’organista tedesco Benedikt Hillringhaus, chiamato a irrobustire il progetto «Il suono e la voce», proviene da Augsburg, città nella quale è nato e si è formato, e attualmente studia organo e composizione al Conservatorio Piccinni.

L’ingresso al concerto è libero. Info 347.4567734.