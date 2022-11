Don Pino Ruppi presenta a Terlizzi "Buoni cristiani onesti cittadini"

La rassegna letteraria "Nos Incipit a Terra Nostra" sabato 19 novembre giunge alla sua quarta ed ultima data con la presentazione del libro di Don Pino Ruppi "Buoni Cristiani Onesti Cittadini"



La pubblicazione, rientra nelle attività della Scuola di Formazione socio-politica “A.Marvelli”, settore cultura, dell’aps Laboratorio Don Bosco Oggi: Educazione – Cultura – Pastorale, ed è una raccolta di contributi delle lezioni tenute presso l’Istituto Salesiano Redentore in Bari nel biennio 2015-2016.

Il volume, inserito nella sezione Manuali e Saggi, si caratterizza come guida per le scuole di formazione sociale o per gruppi interessati alla Dottrina Sociale della Chiesa.



L'iniziativa è promossa da Pro Loco Terlizzi, APS Terlizzi Libero Feudo e Auser Terlizzi, per la direzione artistica della Prof.ssa Giada Letizia Anna Del Re e gode del patrocinio dell' Associazione Salesiani Cooperatori di Ruvo di Puglia e GAL Nuovo Fior d'olivi



Modera:

Franco dello Russo - Presidente Pro Loco Terlizzi e Giornalista



Interventi:

Don Pino Ruppi - Autore

Prof.ssa Marianna Elicio - Consigliera Provinciale Salesiani Cooperatori

Prof.ssa Giada Letizia Anna Del Re - Presidente APS Terlizzi Libero Feudo e Direttrice Artistica



Media Partener: Città Domani Radio Florlevante - PDL Comunication



Ingresso Libero

Chiostro delle Clarisse - Piazza Cavour, 14 - Terlizzi (BA)



Info:



Tel.: 380.5969254 opp. 329.4298827