‘’Donatello D’Attoma Acoustic Duo’’ per ''Suoni all'inverso..jazz blues & dintorni''

Suoni all’InVerso…Jazz Blues & dintorni’’





Presenta



‘’Donatello D’Attoma Acoustic Duo’’







Donatello D’Attoma – piano



Serena Spedicato – voce



Piazza Castello 5 - Conversano



Domenica 5 Settembre 2021 - ore 21.00



Infoline

: 3391432171 – 080. 6922753



www.versopiazzacastello.it







‘’Donatello D’Attoma e Serena Spedicato



interpreteranno musiche tratte dal repertorio classico del jazz, della

musica brasiliana omaggiando anche cantautori della nostra terra.’’









Donatello D’Attoma

nasce ed ama la sua città, Conversano e la sua terra, la Puglia.



Nel 2005 consegue il diploma di “Organo e composizione organistica” al conservatorio di

Monopoli (BA) e nel 2011 la laurea specialistica in Musicologia presso la

Facoltà di Musicologia di Cremona. Nello stesso anno inizia un lungo

percorso di formazione sul jazz dapprima a Cremona con Roberto Cipelli in

seguito, a Torino, con Dado Moroni, Furio di Castri ed Emanuele Cisi.



Ha partecipato ai seminari di studio (workshop) di “Orsara Jazz” e di “Chieti in Jazz” vincendo una borsa di

studio. Nel 2017 è pianista accompagnatore per la classe di canto jazz

presso la Jazzschule Berlin. Dal 2017 e’ docente di

Pianoforte Jazz presso le scuole “N.Rota” di Castellana Grotte ( BA),

Soundville di Roma



Dal 2018 è’ membro del G.A.T.M., gruppo italiano di

ricerca di analisi e teoria musicale.



Vanta un’intensa carriera concertistica in Italia e all’estero che lo porta

a collaborare con grandi musicisti italiani e stranieri. Tra i maggiori

festival a cui ha partecipato: Umbria Jazz, Bari in Jazz, Jonio Jazz

Festival, Jazzset Festival, Otranto Jazz, Etang D’Arts Festival (

Marseille), Giordano in Jazz, Jazzit Fest e altri.

