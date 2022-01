Donatello D’Attoma meets Gaetano Partipilo: musiche di Konitz, Standard e Original

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 5 febbraio 2022 alle ore 20.00 (I set), 21.30 (II set) nella Sala etrusca di Palazzo Pesce “Donatello D’Attoma meets Gaetano Partipilo”.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con l’Agìmus, che vede il pianista Donatello D’Attoma e il sassofonista Gaetano Partipilo tornare a esibirsi insieme nella loro terra. Dopo circa dieci anni – è del 2011 infatti “Logos”, il primo disco di Donatello D’Attoma edito da Push In Record e realizzato con Lello Patruno alla batteria, Camillo Pace al contrabbasso e la straordinaria partecipazione di Partipilo al sassofono – i due musicisti regaleranno al pubblico della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari un programma che attinge alle composizioni originali dei rispettivi lavori discografici e le alterna ai classici del repertorio musicale afroamericano e del jazz, con un personale omaggio a Lee Konitz, il grande alto sassofonista scomparso di recente.