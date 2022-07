Donazione di sangue fratres a Cassano Murge

“Fatti pungere dalla voglia di donare” è questo il divertente slogan che il gruppo di donatori di sangue Fratres Santa Maria Assunta di Cassano delle Murge ha scelto per la campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione di sangue.

Il divertente motto esorcizza il fastidioso problema delle punture di zanzara, tipico delle calde giornate d’estate, per ricordare l’importanza di farsi prendere dalla voglia di compiere un gesto nobile come quello della donazione. Un manifesto rivolto in particolare ai giovani che spesso mostrano resistenze (a volte basate su false suggestioni) di fronte al momento della “puntura”, in un periodo, quello estivo, in cui vi sono continue richieste di sangue e le riserve sono sempre a livelli minimi.

Infatti, il periodo estivo è il periodo più “caldo”: oltre alle emergenze (come incidenti ed altri eventi imprevisti), ci sono eventi costanti, ma non per questo differibili. È il caso delle trasfusioni che richiedono i pazienti colpiti da una leucemia, i talassemici o chi è affetto da altre emoglobinopatie.

Quindi, mai come in questo periodo è importante donare! Donare sangue è sempre una buona pratica che fa bene due volte: per chi lo riceve e per chi dona. Il donatore, infatti, ha l’opportunità di monitorare il proprio stato di salute in modo accurato e gratuitamente. È un gesto indolore e che si svolge nell’arco di un quarto d’ora.

Per donare è importante seguire un corretto stile di vita ed essere in buona salute. Perciò, prima della donazione è importante evitare pasti abbondanti, riposare adeguatamente, fare una colazione leggera a base di thè o caffè e biscotti secchi o fette biscottate e assumere una buona quantità di acqua. Nelle ore successive alla donazione bisogna continuare ad idratarsi e osservare una dieta ricca di ferro e di minerali, questo sarà utile ad accelerare il completo recupero nell'arco di poche ore.

L’invito del Gruppo Fratres è quindi per il 31 luglio 2022 sul piazzale del Convento dalle ore 8:00 alle 12:00 per festeggiare la Santa Patrona e compiere un atto di generosità che può salvare una vita!

L’invito continua per tutta l’estate a recarsi presso l’unità trasfusionale dell’Ospedale Miulli dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 12:00.

In occasione della settimana di preparazione alla Festa della Madonna degli Angeli, i padri Agostiniani del Convento dedicano a tutti i donatori la messa serale di venerdì 29 luglio alle ore 19:00.

Per ogni informazione e per prenotare la donazione è possibile contattare il 3932930009.