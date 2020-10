Donazione di circa 100 volumi, da 'Il Libro Possibile' alla comunità di Polignano a Mare, presentati durante la kermesse letteraria di luglio

Anche quest'anno, Il Libro Possibile donerà alla comunità di Polignano a Mare circa 100 volumi presentati durante la kermesse letteraria di luglio.

La consegna avrà luogo mercoledì 14 ottobre, ore 11.30, nella nuova sede della Biblioteca di comunità ‘Raffaele Chiantera’, finanziata dalla Regione Puglia. Saranno presenti: il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto; per il Libro Possibile: la direttrice artistica Rosella Santoro e il Presidente Gianluca Loliva.

Una tradizione, la donazione dei libri, che si rinnova ogni anno e che acquisisce valore ancor più significativo nel difficile momento storico che stiamo vivendo. In pochissimo tempo, tra mille difficoltà e scetticismi legati al Coronavirus, lo staff del Libro Possibile è riuscito a mettere in piedi, in totale sicurezza, la XIX edizione del Festival, dall'8 all'11 luglio scorsi; in un'estate in cui nessuno avrebbe scommesso sulla riuscita degli eventi. Un'edizione definita da molti “eroica”, da altri “folle”, che è stata la prima manifestazione culturale di stampo nazionale a svolgersi in presenza, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni anti-Covid.

La consegna dei libri è un segno tangibile dell'attività svolta, consente di dare continuità e concretezza agli spunti di riflessione offerti dai numerosi ospiti del Festival. L'obiettivo resta la promozione e l'accessibilità della lettura, nella convinzione che l’indice di lettura, come dimostrano le statistiche, sia direttamente proporzionale al progresso di una Regione.

Appuntamento, dunque, mercoledì 14 ottobre, ore 11.30, nella nuova sede della Biblioteca di comunità ‘Raffaele Chiantera’.