Natale solidale, cinque associazioni baresi donano mascherine per le persone con disabilità

Domenica 20 dicembre, dalle 9,00 alle 12, 30, presso la Parrocchia Santa Famiglia del Villaggio del Lavoratore (via Martin Lutero 13 zona Stanic) saranno distribuite 40 mila mascherine (di cui 20 mila pediatriche) ad Enti e associazioni no profit con persone con disabilità. Sarà fornito un pacco di mascherine per il fabbisogno di ca 20-30 gg (a seconda del numero di richieste) previa prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 3293173050, indicando numero degli associati, il presumibile fabbisogno di mascherine, e l'orario preferito per il ritiro dalle 9,00 alle 12,30. La prenotazione è obbligatoria per rispettare le regole Covid (programmazione e distanziamento) e deve avvenire entro le ore 18.00 di domani sabato 19 dicembre. Si ringrazia la Protezione Civile e Alpha Pharma per la donazione delle mascherine. L'evento è promosso da Specialty Club Lions Puglia Medicina Solidale-Lifestyle, Club Lions Bari San Nicola, ODV Scuola Cani Salvataggio Nautico, Associazione di famiglie con disabilità Mano a Mano Onlus.