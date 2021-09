Prezzo non disponibile

Dal 18 al 26 Settembre 2021, torna nelle piazze italiane “Match it Now?”, la settimana nazionale per la donazione di Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche.

Iniziativa promossa da Ministero della Salute, Registro Italiani Donatori Midollo Osseo (IBMDR), Centro Nazionale Trapianti e Sangue, con la partecipazione di Associazioni locali.

A confermare il mutuo soccorso – dichiara Cav. Maria Stea, Presidente ADMO Puglia – la grande disponibilità di Ospedali, Comuni e Privati che, in sinergia con i nostri Volontari, concretizzano il più luminoso fra i gesti di solidarietà.

Volontari, medici e personale sanitario scendono in campo per sensibilizzare alla donazione e fornire il primo screening (prelievo di sangue) necessario all’iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). Sono molte le persone che ogni anno in Italia necessitano di trapianto, ma purtroppo solo uno su 100.000 è il tipo giusto.

Ecco le caratteristiche del perfetto tipo:

1. Età compresa tra i 18 e i 35 anni (l’iscrizione permane fino ai 55 anni)

2. peso corporeo di almeno 50kg

3. godere di buona salute

Nel nostro territorio, ADMO Puglia organizza le seguenti iniziative di Match it Now:

a Bari presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Di Venere (prenota il prelievo al 331 10 28 563)

dal 18 al 24 Settembre – dalle 8:00 alle 12:00

25 Settembre – dalle 8:00 alle 20:00

a Castellana Grotte presso Casa della Salute (prenota il prelievo al 392 64 87 555)

18 Settembre – dalle 8:00 alle 13:00

ad Altamura presso il Pastificio Di Benedetto in via Martin Luther King 50/52 (prenota il prelievo al 334 83 01 299)

25 Settembre – dalle 9:00 alle 13:30