Giornata di donazione sangue presso l'Acquapark di Bari

L’associazione donatori di sangue GRUPPO FRATRES DEL SALVATORE di BARI-LOSETO organizza MERCOLEDÌ 25 LUGLIO presso l’ACQUAPARK BARI (Prolungamento di Via Caldarola, 6, 70126 Bari BA) una straordinaria giornata di donazione. Tale iniziativa nasce da un percorso di sensibilizzazione alla donazione di sangue che e per contribuire efficacemente alle necessità trasfusionali, soprattutto in questo periodo estivo ed in un luogo di divertimento della città di Bari. Ai donatori sarà consegnato un pass gratuito di ingresso nella medesima struttura e che sarà valido fino al termine della stagione estiva. Per tale circostanza sarà presente l’autoemoteca dell’ASL BARI e le operazioni di selezione e raccolta sangue saranno a cura dell’equipe medica del Centro Trasfusionale dell’Ospedale DI VENERE di BariCarbonara

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...