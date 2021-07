'È giunta l’ora di donare', appuntamento con la giornata di raccolta del sangue promossa dalla fondazione Ciao Vinny

Torna anche quest’anno “È giunta l’ora di donare il sangue”, l’iniziativa organizzata con il patrocinio dell’assessorato comunale al Welfare dalla fondazione Ciao Vinny, in collaborazione con altre associazioni del territorio, per una raccolta straordinaria di sangue nella giornata di giovedì 22 luglio. Per coloro che vorranno aderire alla donazione l’appuntamento, previa prenotazione, è presso la nuova sede della Banca del Sangue del Policlinico di Bari (nei pressi del Cup), dalle ore 7.30 fino alle 13.30, con accesso contingentato in modo da garantire la massima sicurezza.

Ai donatori verranno fornite tutte le indicazioni da seguire per donare il sangue in totale sicurezza e, al termine della donazione, sarà offerta una ricca colazione da “La Biglietteria” di Bari, che sostiene in questo modo l’iniziativa della fondazione.

L’idea nasce dall’esigenza di dare un sostegno concreto agli ospedali che, soprattutto durante la stagione estiva, sono chiamati a far fronte alle numerosissime emergenze dovute anche agli incidenti stradali. Le strutture ospedaliere, inoltre, hanno bisogno di sangue per garantire l’assistenza a coloro che hanno necessità di trasfondere sangue ed emocomponenti a causa di interventi d’urgenza, trapianti, ma anche ai tanti pazienti oncologici e a coloro che devono sottoporsi a trasfusione con cadenza regolare, come i talassemici. Quest’anno, peraltro, la situazione si presenta ancora più critica e per questo è necessario coinvolgere quante più persone possibile, anche donatori non abituali che, magari, potranno abituarsi a un gesto responsabile nei confronti dell’intera comunità.

COME SI DONA

Si potrà donare a partire dalle ore 7.30: si entrerà 12 persone per volta. Potranno donare anche i neovaccinati che non abbiano avuto sintomi entro 48 ore dall’inoculazione.

Queste le fasce orarie individuate: 7.30-8.30; 8.30-9.30; 9.30-10.30; 10.30-11.30; 11.30-12.30; 12.30-13.30. È possibile prenotare la fascia oraria preferita inviando una mail a info@ciaovinny.it ma sarà comunque possibile presentarsi anche senza prenotazione.

All’organizzazione della raccolta sangue hanno collaborato il Comune d Bari, Aci, Acsi, Amichi, Acam, Aipd, Bari young, Echo events, Gli eccipienti, Levante azzurro, Seconda Mamma, Marcobaleno, Seguaci della Nord, Vinci con noi e We are stronger charity.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 340 4873006.