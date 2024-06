Straordinaria raccolta di sangue nella Giornata mondiale del donatore

Fratres Modugno ODV celebra la giornata mondiale del donatore con una straordinaria giornata di raccolta sangue

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra ogni anno il 14 giugno, il Gruppo Fratres Modugno OdV venerdì 14 giugno 2024, dalle ore 08:00 alle 12:00, in piazza Sedile a Modugno, organizza per il quarto anno consecutivo una straordinaria giornata di raccolta sangue.



Due autoemoteche, con a bordo l'equipe dei Centri Trasfusionali degli Ospedali San Paolo e Di Venere di Bari, saranno a disposizione di tutta la cittadinanza per effettuare la donazione.



Donare il sangue è un atto di grande generosità e altruismo che può salvare vite umane. In Italia, il fabbisogno di sangue è di circa 2 milioni di unità all'anno, ma solo l'8% della popolazione dona regolarmente. Per questo motivo, è importante sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della donazione e incoraggiare tutti a compiere questo gesto di solidarietà.



Per donare il sangue è necessario:

Avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni (in alcuni casi fino a 70 anni)

Essere in buona salute

Pesare almeno 50 kg

Non aver assunto farmaci nelle 48 ore precedenti la donazione

Per informazioni e per prenotare la propria donazione:

Vito Trentadue - 335 76 51 794