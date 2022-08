A Loseto una giornata straordinaria di donazione di sangue

L’associazione donatori di sangue – FRATRES DEL SALVATORE di BARI-LOSETO e la COMPAGNIA BREATHING ART COMPANY DI BARI organizzano SABATO 6 AGOSTO dalle ore 08,00 alle ore 11,00 nei locali della PARROCCHIA DEL SALVATORE di BARI - LOSETO una giornata straordinaria di donazione di sangue.

L’iniziativa nasce dall’accordo di programma MIC Direzione Generale spettacoloCOMUNE DI BARI-AVVISO PUBBLICO “le Due Bari”, oltre all’esibizione dei professionisti della Compagnia, ai donatori che interverranno, con le rispettive famiglie, saranno fornite lezioni gratuite di danza.

“Tale iniziativa nasce dall’esigenza di voler contribuire efficacemente alle necessità trasfusionali, soprattutto in questo periodo estivo nella estrema periferia della città di Bari per sensibilizzare la cittadinanza in questo gravissimo periodo di emergenza sangue in un quadro drammatico in cui la città di Bari evidenzia il più basso indice donazionale della regione” afferma Roberto NACCI, Presidente dell’Associazione Fratres di Bari-Loseto. “Il progetto Danza…sogna sulle rive del mare sostenuto dall’Avviso pubblico Le Due Bari arriva a Bari-Loseto con un laboratorio di animazione territoriale rivolto alle famiglie per favorire il momento aggregativo e conviviale di un’azione di raccolta sangue promossa dall’associazione Fratres e chiuderà il proprio evento nei giardini Mizzi con uno spettacolo di respiro internazionale con danzatori provenienti da Cipro Stati Uniti e Marocco”, afferma Simona DE TULLIO Presidente della COMPAGNIA BREATHING ART COMPANY DI BARI.