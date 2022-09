Match It Now - campagna sulla donazione del midollo osseo, le iniziative a Bari

Da domenica 18 a domenica 25 settembre l’ADMO - Associazione donatori midollo osseo aderisce ancora una volta al progetto nazionale “Match it now”, dedicato all’informazione, rivolta prevalentemente ai giovani, sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. Pertanto la Città di Bari, accogliendo la richiesta dell’associazione, sosterrà la campagna di sensibilizzazione illuminando di colore rosso la Torre del Palazzo della Città metropolitana.

L’obiettivo di Match It Now 2022 è quello di raggiungere almeno 1.000 nuovi iscritti al registro dei donatori su tutto il territorio italiano. Il trapianto di midollo osseo consiste in un semplice prelievo di sangue che può comportare effetti collaterali minimi (influenza, dolori ossei, mal di testa), destinati a scomparire non appena si conclude l’iter della donazione. Ciò che resta è, invece, una speranza di vita donata.

La tipizzazione, un piccolo prelievo di sangue indolore, cattura e svela il nostro patrimonio genetico che, inserito all’interno del registro dei donatori, ci rende possibili donatori nei confronti di persone compatibili.

Per diventare donatore bastano quattro semplici requisiti: età compresa tra i 18 e i 35 anni, peso corporeo superiore a 50 kg, nessun abuso di alcool o droghe e assenza di malattie sanguigne.

Tra le iniziative in programma a Bari a cura delle sede locale di ADMO, domani, sabato 17 settembre, alle ore 9, una panchina posizionata sul lungomare Araldo di Crollalanza, all’altezza del civico 5, si mostrerà in una veste nuova, contraddistinta dai colori di ADMO, il bianco e il rosso. Tra le doghe alternate dai due colori, anche la scritta “La differenza sei tu. Per ogni vita donata, per ogni vita salvata”. Ad inaugurare la panchina saranno la presidente di ADMO Puglia Maria Stea e il presidente del Municipio I, che a tal proposito dichiara: “Il Municipio I accoglie con piacere la grande famiglia di Admo Puglia. La loro lotta contro la disinformazione, al fine di produrre la più potente medicina che abbiamo a disposizione, la solidarietà, ci fa ben sperare di poter generare, insieme, cittadini migliori interessati a prendersi cura della città e di chi ha più bisogno. Mi auguro che la panchina con i colori di Admo che scopriremo domattina possa sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del dono più grande: la vita. Sedersi su quella panchina avrà perciò un significato diverso”.

Inoltre, martedì 23 settembre, in piazza del Ferrarese dalle ore 16 alle 20, a bordo di un’autoemoteca, alcuni volontari ADMO Puglia si occuperanno di tipizzare sia tutti i cittadini già iscritti al sito www.donatoriadmo.org sia quanti sceglieranno di farlo in quel momento (a quest’ ultimi basterà iscriversi compilando i documenti direttamente sul posto). All’iniziativa parteciperanno anche alcuni giocatori della SSC Bari.