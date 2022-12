Nuovo appuntamento da “Donnapaola”, presentazione del libro “Gastronazionalismo”

Nuovo appuntamento da “Donnapaola”, la modern farm nata nel cuore della Murgia da un’idea di Vito Labarile, con l’intento di ripensare alla cultura, alla politica agricola e ambientale, con il coraggio di sperimentare e investire sul nostro futuro.

Sabato 10 dicembre, alle 17.00 è in programma la presentazione del libro “Gastronazionalismo” del professor Michele Antonio Fino e Anna Claudia Cecconi. Nick Difino, contributor gastronomico di “La Repubblica” e conduttore televisivo di programmi dedicati al cibo e territorio dialogherà con il professor Fino, che è considerato uno dei massimi esperti di sovranità alimentare in Italia. Quella in programma per sabato prossimo è un’anteprima degli appuntamenti che caratterizzeranno l’Accademia Internazionale di Culture Enogastronomiche, che sta nascendo all’interno di Donnapaola per studiare, sperimentare, proteggere, difendere e vivere l’essenza delle culture enogastronomiche, con la direzione proprio di Nick Difino e la guida del processo di mappatura delle identità gastronomiche affidato proprio al prof. Fino.

Che cosa è la Sovranità Alimentare? Come funziona l'Identità Gastronomica? Quanto ha a che fare con l’integrazione e il dilagare di fenomeni populisti e nazionalisti?

Il cibo è divenuto uno dei tasselli fondamentali della nuova identità nazionale: quella che non è fatta per comporsi in un mosaico di diversità, ma per contrapporsi ad altri identikit, veri o inventati, con il solo scopo di affermare la propria "petite patrie".

Negli ultimi tempi è frequente il ricorso alla cultura gastronomica come fattore identitario in una cultura sottomessa alle sue origini, circoscritta a un determinato territorio in un solo momento.

Il libro, del professor Michele Antonio Fino e di Anna Claudia Cecconi, con un contributo di Andrea Bezzecchi, indaga proprio questo fenomeno con una rilettura critica dell’Europa contemporanea alla luce dei cambiamenti delle politiche di protezione.

Vincitore dell’Avviso Pubblico “Radici e Ali” per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - P.O.R. Puglia 2014 - 2020, il progetto “Donnapaola Arts Farm” recupera le aree interne che fanno parte del Comprensorio Murgiano, e precisamente si colloca in una zona centrale tra la Murgia dei Trulli a Sud, molto antropizzata, e una zona a Nord verso Castel Del Monte, pressoché desertificata. Si sta sperimentando qui, dunque, all’interno dell’area SIC dell’Alta Murgia, un sistema innovativo di integrazione fra attrattore naturale e nuovo attrattore culturale. Un modello pilota di gestione, rianimazione e riappropriazione identitaria del territorio e delle sue tradizioni.

GLI AUTORI

Michele Antonio Fino è professore di Diritto romano e Diritti dell’antichità all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Ha al proprio attivo decine di pubblicazioni in campo accademico e collabora con riviste tecniche dedicate all’agricoltura. Produttore di vino, divulga su Instagram come @ermezio. Anna Claudia Cecconi è business developer di Too good to go, una app per combattere gli sprechi di cibo.

DOVE https://donnapaola.it/contatti/

Altamura SP 173 (seguire indicazioni per DONNAPAOLA)