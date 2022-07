Prima edizione di “Syssitia” con Carlos Solito, Luciano Toriello, Franco Salcuni, Gilda Marano e Aldo Patruno

Orario non disponibile

Nel nascente polo culturale Arts Farm a Donnapaola, continua la prima edizione di “Syssitia”, un ciclo di seminari a cura dell’antropologa Laura Marchetti. Studiosi nazionali e internazionali dal 17 al 21 luglio s’incontrano e confrontano nel cuore della Murgia. L’obiettivo è contribuire alla conservazione della memoria e dell’identità culturale della Murgia: non solo un paesaggio di grande bellezza e biodiversità, ma un pregiato paesaggio culturale non ancora del tutto valorizzato in virtù della sua collocazione nelle aree interne della regione.

Mercoledì 20 luglio si parte con i lavori mattutini in aula dedicati ai corsisti “Come si raccolgono le narrazioni popolari orali” con i tutor Franco Salcuni, professore di filosofia e responsabile scuola di Legambiente Nazionale e Gilda Marano, professoressa di Scienze umane. Nel pomeriggio alle ore 18 Aldo Patruno, direttore dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio - Regione Puglia, parlerà di “Un archivio di immagini per “Radici e Ali””, a seguire intervengono Luciano Toriello, regista documentarista e professore nel laboratorio di Antropologia visuale dell’Università di Foggia e il regista Carlos Solito, si chiude con la proiezione dei documentari di Carlos Solito: “La profonda fantasia” e “Terracotta”.

Giovedì 21 luglio la mattinata dell’ultima giornata di “Syssitia” è dedicata ad una passeggiata naturale e mentale nel territorio di Donnapaola Arts Farm. Alle 18 dopo i saluti di Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia si tiene l’Assemblea plenaria con le presentazioni dei lavori dei corsisti, poi l’immancabile banchetto e i Racconti murgiani incantati a cura del Gruppo di Canto Popolare U Munacidde.

La prima edizione di “Syssitia” rientra nell’ambito della sezione “Archivia” di Arts Farm, un archivio dei saperi dell’Alta Murgia dedicato alla raccolta di memorie, narrazioni, canzoni, rituali, tradizioni, paesaggi e speranze di futuro della cultura rurale, coordinato dalla professoressa Laura Marchetti;

Vincitore dell’Avviso Pubblico “Radici e Ali” per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - P.O.R. Puglia 2014 - 2020, il progetto “Donnapaola Arts Farm” recupera le aree interne che fanno parte del Comprensorio Murgiano, e precisamente si colloca in una zona centrale tra la Murgia dei Trulli a Sud, molto antropizzata, e una zona a Nord verso Castel Del Monte, pressoché desertificata. Si sta sperimentando qui, dunque, all’interno dell’area SIC dell’Alta Murgia, un sistema innovativo di integrazione fra attrattore naturale e nuovo attrattore culturale. Un modello pilota di gestione, rianimazione e riappropriazione identitaria del territorio e delle sue tradizioni.

