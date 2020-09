Donne di carattere, donne di potere a Palazzo Pesce

Sabato 17 ottobre 2020 a Palazzo Pesce sono di scena “Donne di carattere, donne di potere” insieme al mezzosoprano Margherita Rotondi e al pianoforte di Liubov Gromoglasova.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, per ascoltare le eroine d’opera e le mille sfaccettature dei loro destini immortali: il dolore inconsolabile di Charlotte da “Werther” di Jules Massenet, il lamento della sposa disprezzata dalla “Bajazet” di Antonio Vivaldi, la coriacea fede e resistenza di Dorabella dal “Così fan tutte” di Wolfgnag Amadeus Mozart, la fragilità di Didone da “Didone ed Enea” di Henry Purcell, la rassegnazione sofferente di Lèonor da “La favorita” di Gaetano Donizetti e la sensualità di Carmen nella sua habanera dalla “Carmen” di Georges Bizet.



Tante voci, una voce: quella del mezzosoprano Margherita Rotondi, diploma in Canto con il massimo dei voti al Conservatorio di Bari, laurea di secondo livello in Canto Barocco con lode e menzione al Conservatorio di Ferrara con Sonia Prina, una carriera nei teatri lirici di tutto il mondo, dalla Tokyo Concert Hall al Łaźnia Nowa Theater di Cracovia, dal Teatro Carlo Felice di Genova al Petruzzelli di Bari, un repertorio che spazia da Monteverdi alla musica contemporanea e direttore artistico degli eventi culturali e musicali di Palazzo Pesce a Mola di Bari. Accompagnata al pianoforte da Liubov Gromoglasova, diploma con lode al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, perfezionamento, tra gli altri, con Christopher Elton alla Royal Academy of Music di Londra e William Fong alla Purcell School of Music, una carriera internazionale come solista, in duo pianistico con la sorella Anastasia, con il Trio Gioconda de Vito e in altre formazioni musicali, e docente di Pianoforte nella Scuola di musica della Fondazione Paolo Grassi a Martina Franca, con cui nel 2020 ha creato la rassegna “Pianisti del XXI secolo”.



Una serata imperdibile fatta di forza, ingenuità, coraggio, disperazione. I mille volti di una donna.



