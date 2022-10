"Notturno con Chopin", lo spettacolo musicale sulle note del poeta del pianoforte

Dopo il grande successo della prima dello spettacolo "NOTTURNO CON CHOPIN", svoltasi il 26 agosto 2022 all'Arena Airiciclotteri, che ha registrato il TUTTO ESAURITO con più di 500 spettatori, ANCHECINEMA ripropone, questa volta al chiuso, al Teatro AncheCinema, lo spettacolo che vede il maestro MARIO MARGIOTTA protagonista come pianista e divulgatore.

Alternando i brani più celebri ed amati a gemme nascoste del repertorio del grande compositore, esploreremo il mondo e la musica, la vita e le passioni del “POETA DEL PIANOFORTE”.

Il format originale già presentato con successo in Italia ed all’estero è interamente scritto e realizzato dal maestro Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale". Egli non solo eseguirà i brani del grande compositore, ma saprà sorprendere, incuriosire e “catturare" i presenti in una serata che ci riporterà virtualmente nel 1800, anni in cui Chopin ha composto e vissuto, raccontando le corde dell’ispirazione, i tratti di vita quotidiana, curiosità e genio creativo: il poeta del pianoforte, insomma, apparirà in tutto il suo genio, ma anche in tutta la sua umana fragilità.



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1165183241075759/?ref=newsfeed

8 novembre 2022

ore 20.30

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI

Parcheggi MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti

TARIFFE BIGLIETTI E ABBONAMENTI

- biglietto platea/pedana: 15/12€ (intero/ridotto)

- biglietto ridotto studenti: 7€



INFO SMS/WhatsApp 329 611 22 91