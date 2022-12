Dopo Lecce e Polignano, Broz burger arriva a Bari con esibizioni di skater e writer

L’hamburgheria DEVASTANTE dall’animo irriverente apre la sua terza sede a Poggiofranco.



È ufficiale, il 23 dicembre 2022 Broz Burger aprirà i battenti nella sua nuova sede di Bari in Via Orfeo Mazzitelli 242, pronto a portare il suo carattere strong nel panorama dei locali della zona nuova di Poggiofranco.



Con il suo stile street dalle note pop, Broz riformula il concetto di fast-food in fast-good. Nessuna prenotazione al tavolo: arrivi, ordini e decidi se consumare sul posto o portare via il tuo sacchetto; il tuo panino ricco di qualità e gusto, sarà pronto in pochi minuti.



Cosa troverai da Broz Burger? In primis il Bun, arricchito con fecola di patate e leggermente imburrato prima della tostatura, per essere più morbido ed avvolgente al palato, il patty burger che contiene la giusta proporzione di grasso cotto con la tecnica smash, e non ultime le salse BROZ con ricetta segreta, nate da un’ispirazione Californiana.



Oltre agli hamburger non mancano ben 4 tipi di hot dog, o meglio di BRODOG, i golosissimi chicken chunkz, i bun dolci affogati nel cioccolato e l’originale milkshake al gusto bacon.



Il tema del fast-good è il cuore pulsante del locale non solo per la prelibatezza dei cibi ma anche per l’attenzione all’alimentazione e all’ambiente; l’introduzione di ricette “protein” e l’utilizzo di brick di cartone al posto delle bottigliette in plastica testimoniano come la salute e la sostenibilità siano dei temi molto importanti per il team di Broz Burger.



Ma da dove deriva la scelta di un fast food in una città dalle forti tradizioni culinarie territoriali?

Broz non è il solito fast-food, provare per credere!



Bari è un paese aperto all’innovazione e la realtà di Broz racconta una storia che porta in Puglia la vera cultura americana. Infatti il proprietario Vito Discornia ha vissuto in prima persona questa cultura, creando un format di successo già nelle sedi di Lecce e Polignano.



Broz Burger arriverà a Bari il 23 dicembre alle ore 12 con una super inaugurazione dove potrete scoprire tutti i menù e conoscere il vero carattere street del locale.



Skater e writer animeranno la giornata con esibizioni da non perdere e tante sorprese tra cui una t-shirt di tendenza in omaggio.



L’evento sarà incorniciato da una forte collaborazione con i brand VANS e MONSTER ENERGY che, non sarà solo sponsor dell’inaugurazione, ma ci accompagnerà in tantissime iniziative…ne vedrete delle belle!



Quindi vi aspettiamo all’apertura DEVASTANTE di Broz Burger e anche nei giorni seguenti, il locale sarà aperto ogni giorno dalle 12 a mezzanotte.



Segui i profili social per poter essere informati su tutte le novità di tendenza dell’irriverente Broz Burger.