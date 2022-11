Canzoni, serenate, danze e sinfonie: doppio appuntamento a Bari con l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana

Orario non disponibile

Venerdì 11 novembre, alle ore 20.00, nella Chiesa Sant’Antonio da Padova a Bari (Piazza Luigi di Savoia) l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto (ingresso libero) dedicato a Canzoni, serenate, danze e sinfonie, diretto dal maestro Francesco Lanzillotta uno dei più interessanti direttori nel panorama musicale italiano.

Lanzillotta ha già diretto nei più importanti teatri italiani. È regolarmente ospite di importanti compagini orchestrali, fra le quali l’Orchestra Nazionale della RAI di Torino, Orchestra Haydn di Bolzano, Filarmonica Toscanini di Parma, Orchestra Regionale Toscana. È stato direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica Toscanini per quattro anni.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Sinfonia da “La corsara”, opera buffa (revisione a cura di Paolo Messa) di Niccolò Piccinni, “Pastorale”, “Danza campestre” e “Gavotta” di Niccolò Van Westerhout, Serenata per piccola orchestra op. 46 bis di Alfredo Casella e “Canzona” per orchestra da camera di Nino Rota.

Il concerto sarà replicato sabato 12 novembre, alle ore 20.30, nella chiesa San Gabriele a Bari (Via Nicola Cacudi, 33/A). L’ingresso è libero.