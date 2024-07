A Cellamare la terza edizione di “Dove si balla”, una serata di musica e divertimento con ospite speciale Haiducii

Torna per la terza edizione “Dove si Balla”, l’evento musicale più atteso dell’estate cellamarese, che si terrà il prossimo martedì 23 luglio, a partire dalle ore 20 in piazza Don Bosco. La serata, organizzata dall’assessorato al Marketing e Spettacolo del Comune di Cellamare, in collaborazione con Antony Fannel, promette musica, spettacolo e tanto divertimento per tutti i partecipanti.

L’evento di quest’anno vedrà la straordinaria partecipazione di Haiducii, la famosa cantante italo-rumena nota per il suo successo internazionale "Dragostea Din Tei". Haiducii, all’anagrafe Paula Mitrache, ha conquistato le classifiche europee nei primi anni 2000 con il suo brano diventato un vero e proprio tormentone estivo. La sua presenza a Cellamare rappresenta un’occasione imperdibile per riascoltare dal vivo i suoi successi e ballare sulle note delle sue canzoni più famose.

La serata sarà presentata da Raven Voice e vedrà la partecipazione di vari DJ locali nel contest musicale "Cellamare Music Contest".