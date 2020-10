'Il drago dalle 7 teste' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

IN SCENA DOMENICA ALLA CASA DI PULCINELLA Il drago dalle 7 teste dei Pupi di Stac di Firenze.

SPETTACOLO PLURIPREMIATO, RAPPRESENTATO IN TUTTA EUROPA. FIABA AVVENTUROSA PIENA DI INCANTESIMI E COLPI DI SCENA.

IL DRAGO DALLE SETTE TESTE

Di: Enrico Spinelli

Regia: Giulio Casati

Burattini: Pupi di Stac

Costumi: Roberta Socci

Scenografie: Massimo Mattioli

Musiche: Enrico Spinelli

Pubblico (anni): 4-10

Durata: 60 minuti

Primo premio della Critica e del Pubblico al Festival Luglio Bambino 2001, Rappresentato nei maggiori festival italiani; a Charleville-Mézières (Francia, Festival Mondiale); Lleida, Maiorca, Siviglia, Barcellona, Madrid (Spagna) e Locarno (Svizzera)

E’ una movimentata storia d’avventure, ancora una volta attinta alla fonte delle antiche fiabe popolari toscane. E’ allestita nella più classica baracca di burattini con un notevole sviluppo del supporto scenografico, al servizio dei numerosi cambi di scena.

Teatro Casa di Pulcinella - Arena della Vittoria 4/a Bari Tel 080 5344660

Biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10-13 e da 1 ora prima dello spettacolo. Costo del biglietto € 8 adulti e bambini. Riduzione € 6 per gruppi.

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti

E’ necessaria la prenotazione. Mail: botteghino@casadipulcinella.it