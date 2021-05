Due opere dell’artista tedesco Joseph Beuys esposte nelle vetrine della sede Bnl gruppo Bnp Paribas di Bari

In occasione del centenario dalla nascita di Joseph Beuys (Krefeld 12.05. 1921 • Düsseldorf 23.01.1986), le vetrine della sede BNL Gruppo BNP Paribas di Bari, in via Dante, ospiteranno da mercoledì 12 maggio, al 2 giugno due opere dell’artista tedesco: FIU (Free International University) Discussione con Beuys e Notice to Guests.

Il progetto, proposto dalla consigliera Micaela Paparella, delegata alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed architettonico, è nato dalla collaborazione tra Kunsthalle Bari, progetto culturale dell’artista Antonio Ottomanelli, BNL Direzione Regionale Puglia, Abruzzo e Molise e Delegazione FAI Bari.

L' iniziativa anticipa l’inaugurazione del progetto Kunsthalle a Bari, che il 26 maggio aprirà la sua sede con una mostra dedicata a Joseph Beuys.

*Joseph Beuys “Discussione con Beuys. Free International University” 1978

Manifesto originale FIU Free International University Discussione con Beuys, Lucrezia de Domizio, Pescara, 12 Febbraio 1978 Stampa offset su carta,

95.4x63.9 cm

Timbro a tampone del fotografo Buby Durini al verso Nella collezione della Tate Gallery di Londra

*Joseph Beuys “Notice to Guests” 1974

Offset con banconota da un dollaro, incisa In cornice 20,2 x 25,2 x 1,5 cm Firmata e numerata al verso

Editore: Edition Staeck, Heidelberg (sch. 139) Nella collezione del Walker Art Center di Minneapolis