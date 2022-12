Due serate all’insegna di letteratura e opera lirica al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle

La Fondazione Vittorio Bari si prepara ad una settimana ricca di novità ospitando presso il proprio teatro auditorium a Palo del Colle ben due eventi. Il primo è in programma giovedì 15 dicembre, alle ore 19, nell’ambito della rassegna letteraria LIBRIAMOCI che vedrà protagonista l’autrice Mariella Cuoccio.

Durante l’incontro, moderato da Francesca Morrelli, sarà presentato il libro "Scatti di versi" e, oltre alla Cuoccio, interverranno Mariateresa Bari (poetessa e presidente Fondazione Vittorio Bari), Letizia Zaccaro (arpista), Antonia Morea (interprete e performer LIS), Rosanna Malerba (interprete e performer LIS). La serata vedrà poi la partecipazione del Coro di Voci Bianche "Fondazione Vittorio Bari - MusicaInGioco" diretto da Mariagrazia Stridente.

“Scatti di versi” rappresenta un viaggio, nell’arco temporale degli ultimi 4 anni, nella vita della scrittrice Mariella Cuoccio raccontato attraverso i dolci versi delle poesie e delle immagini. Ad ogni poesia, inserita in ordine cronologico, infatti, è abbinata una foto che rappresenta il momento o l’occasione per cui è stata scritta o durante la quale è stata letta. Ogni componimento descrive un’istante nel quale emozioni, pensieri e riflessioni si palesano agli stessi occhi dell’autrice e poi del pubblico. Proprio come la foto abbinata che cattura l’istante della realtà, lo blocca e costringe il lettore a fermarsi, ad osservare e a lasciarsi pervadere dai colori, dalle forme, dalle vibrazioni che essa trasmette.

La settimana culturale al Teatro Auditorium Vittorio Bari proseguirà domenica 18 dicembre all’insegna dell’opera lirica con lo spettacolo "Mi chiamano Mimì”, tratto da "La Bohème" di Giacomo Puccini, per la regia di Anna Grande. Il sipario si aprirà alle ore 19 regalando al pubblico una pièce in cui l’esistenza spensierata di alcuni giovani artisti bohémien nella Parigi del 1830, costituisce l'ambientazione di diversi episodi attraverso cui si snoda l'intramontabile opera pucciniana, su libretto di Giuseppe Giacosa.

Quattro quadri densi di atmosfere suggestive in cui va in scena l'amore. Una rivisitazione, questa proposta dalla Fondazione Vittorio Bari, in cui il canto si sposa in modo originale e sorprendente a parti interpretate da attori locali.

Sul palco un cast, diretto da Anna Grande, composto da Grazia Coppolecchia (Mimì), Nicola Malagnini (Rodolfo), Annalisa Carbonara (Musetta), Gianfranco Zuccarino (Marcello), Maria Antonietta Cutrone (Memena), Pino Matera (Minguccio), Fabio De Gennaro (Cantante). Ad accompagnarli al pianoforte ci sarà Vito Cofano in una serata presentata da Maria Concetta Tatulli.

L’ingresso alla presentazione letteraria del 15 dicembre è libero; mentre lo spettacolo del 18 dicembre prevede un contributo di ingresso (per bambini fino a 5 anni sarà gratuito). Per info e prenotazioni chiamare la segreteria organizzativa al 3285971477.