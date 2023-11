“Due viaggi lirici” e il “Memorial Antonio Molinini” per il Pianofestival San Nicola

Sabato 2 Dicembre, a ingresso gratuito, si terranno due nuovi concerti per il PianoFestival San Nicola dell’EurOrchestra, che si sta svolgendo nella Chiesa Spirito Santo a Santo Spirito-Bari: il matinèe delle ore 11, dal titolo “Viaggio lirico col pianoforte accanto” con le voci dei soprani Maria Colella, Lucrezia De Pascale e Lucrezia Marra, e del tenore Raffaele Gargano, e il concert d’opera du soir, alle ore 19, dal titolo “Arie liriche a più voci ” con i Soprani Lucia Albisinni, Anna Chiara Di Chio e Anna Ebel, e il contralto Nicolò Tanzella. Al pianoforte Angela Trentadue.

Tutti i cantanti sono allievi presso il Conservatorio di Bari della Scuola di Canto del M° Antonio Stragapede, baritono, impegnato anch’egli come interprete nei due concerti.



Domenica 3 Dicembre alle ore 19 si terrà, sempre a ingresso libero, il “Memorial Antonio Molinini”, in cui il pianista Vitantonio Caroli eseguirà in prima assoluta per la città di Bari gli “8 Studi per Pianoforte” del compianto compositore e pianista coratino Antonio Molinini, docente del Conservatorio di Bari, prematuramente scomparso. Gli 8 studi, composti nel periodo che va dal 2002 al 2004, sono dedicati ad altrettanti “viciniores” dell’autore, amici, o colleghi, o comunque musicisti con cui Antonio fosse legato da rapporti di stima e di affinità elettive. Ogni studio ha per titolo il nome di una figura sintattica, o retorica, o musicale, che suggerisce all’ascoltatore, in modo quasi ironico e comunque allusivo, la temperie acustica e pisicologica in cui si muoverà il brano così intitolato. I Direttori Artistici del festival, Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro ambedue legati ad Antonio negli anni dei suoi studi in Conservatorio, e uniti in fraterna ed antica amicizia con i suoi genitori e la sua famiglia, sono lieti di presentare al pubblico barese queste sue musiche pianistiche, affidate alle mani e al cuore di un musicista-pianista quale Vitantonio Caroli. Il padre di Antonio, il Maestro Domenico Molinini, dedicherà durante la serata brevi note introduttive ed esplicative all’opera del figlio.