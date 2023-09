Sabato 7 ottobre 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce accoglie nella sua Sala Etrusca “Duende” insieme alla chitarra acustica di Pino Mazzarano e al pianoforte di Alberto Iovene.



Un concerto in Puglia che parte da lontano, da una parola, ‘duende’ appunto, che in spagnolo vuol dire ‘spirito’, ‘anima’. Quella parte più irrazionale e libera del nostro sentire che ha ispirato questo programma musicale in cui pianoforte e chitarra, i due strumenti armonici per eccellenza, dialogano e si rincorrono in brani originali o tratti dal repertorio jazzistico, reinventandosi di volta in volta nelle corde di Pino Mazzarano, diploma in Chitarra classica al Conservatorio Piccinni di Bari, studi con jazzisti di chiara fama tra cui Ettore Fioravanti, Roberto Ottaviano, Gianluigi Trovesi e Bill Frisell, una carriera che lo vede esibirsi in numerosi festival nazionali e internazionali e in tournée di artisti del calibro di Patty Pravo e collaborare con alcuni tra i più prestigiosi jazzisti come Pino Minafra, Steve Lacy, Mario Rosini e Michael Applebaum, e nei tasti di Alberto Iovene, classe 1975, studi di pianoforte classico dall’età di sette anni e una passione per il jazz che lo porta a dedicarvisi definitivamente sotto la guida di Davide Santorsola, perfezionamento agli Hypo-jazz Workshop, alla Berklee School di Boston e ai Seminari Internazionali di Perfezionamento di Siena Jazz, una attività concertistica sui palchi più prestigiosi, tra cui Blue Note di Milano e Cotton Club Roma, insieme ad artisti come Manhu Roche, Philippe Petrucciani e Fabrizio Bosso, e attivissimo compositore con al proprio attivo numerosi riconoscimenti e una ricca discografia.