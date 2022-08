Duke’s legacy, viaggio fra modernità e tradizione nel repertorio di un gigante della storia del jazz

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Giovedì 22 settembre 2022 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce a Mola di Bari diventa il palco di “Duke’s Legacy. Viaggio fra modernità e tradizione di un gigante della storia del jazz” insieme al Binetti Trio formato dal pianoforte di Alessandro Binetti, dal basso di Guido Di Leone e dalla batteria di Fabio Delle Foglie.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che indaga sul significato di “modernità” e lo racconta attraverso il repertorio di Duke Ellington e le sonorità tipiche del trio jazz pianistico. Niente fiati, nessun richiamo agli arrangiamenti orchestrali originali, solo l’essenza del messaggio armonico e melodico del repertorio del musicista americano, messo a nudo da un trio pianistico, che spazia dallo swing, allo stride, alle metriche più latine e testimonia, ancora oggi, grandezza e attualità di un genio della storia del jazz.



Al pianoforte, Alessandro Binetti, leader della formazione, studi di Pianoforte classico e jazz, Chitarra jazz e Tecniche di improvvisazione, una laurea in Informatica e una passione per l’elettronica applicata alla musica, ripropone temi, arrangiamenti e armonizzazioni, sulla ritmica solida e raffinata di Fabio Delle Foglie, autodidatta sulle note di Pino Daniele, Stevie Wonder e Jamiroquay, diploma in Musica Jazz al Conservatorio Piccinni di Bari e una ormai ventennale carriera al fianco di, tra gli altri, Arisa e Nick The Nightfly, e di Guido Di Leone, chitarrista e prolifico compositore barese, con più di 90 incisioni in diverse formazioni al proprio attivo e docente alla scuola “Pentagramma”, di cui è fondatore e direttore dal 1985.