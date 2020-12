Concerto in streaming per Greenpeace dalla Chiesa di San Nicola di Torre a Mare

L’associazione Misure Composte diretta da Flavio Maddonni prosegue l’attività mercoledì 16 dicembre (ore 18.30) trasmettendo in diretta streaming sulla pagina Facebook del sodalizio il concerto del clarinettista Giambattista Ciliberti e del chitarrista Antonio Maddonni, ospiti del Festival Note Solidali. Dalla Chiesa di San Nicola di Torre a Mare (Bari) i due musicisti saranno protagonisti di una nuova serata Greenpeace durante la quale verrà promossa una campagna di raccolta fondi, con il contributo di Cataldo Tarantini Leone e il patrocinio dell’assessorato alle Culture del Comune di Bari. Il programma include musiche di Joseph Kuffner (Serenade op. 68), Niccolò Paganini (Serenata), Heinrich Neumann (Serenade op. 5), Astor Piazzolla (Café 1930 e Night Club 1960)), Rossi/Calise (Nun è peccato) e Domenico Modugno (Tu si ‘na cosa grande).

Fondatore con lo stesso Antonio Maddonni del trio Mauro Giuliani, con cui svolge attività concertistica in Italia e all’estero ed ha inciso per Warner Music, Fonit Cetra, Bongiovanni, Rugginenti e Phoenix Classics, Giambattista Ciliberti è primo clarinetto solista del progetto di fiati La Banda ideato dall’«agitatore» Pino Minafra, con cui ha fatto il giro d’Europa, da Monaco di Baviera a Berlino, da Graz a Parigi e Londra. Inoltre, Ciliberti suona in varie formazioni cameristiche (soprattutto in duo clarinetto e pianoforte) e si è esibito per importanti istituzioni musicali in Italia e all’estero, dalla Fondazione Segovia di Linares (Spagna) al Palazzo della Cultura di Barcellona al Collegium Musicum di Bari, con cui ha suonato al Palazzo del Quirinale.

Chitarrista eclettico, ma anche compositore e arrangiatore, Antonio Maddonni, si muove tra repertorio classico e contemporaneo, dallo sperimentalismo multimediale all'improvvisazione. Nel campo della multimedialità ha fatto esperienze di teatro musicale da camera e performance legate alla pittura, all’immagine, alla poesia e ad altri linguaggi partecipando a numerosi festival internazionali, tra cui Time Zones a Bari. Ha tenuto concerti in tutta Italia e numerose tournée all’estero per importanti istituzioni musicali in Brasile, Argentina, Francia, Spagna, Malta, Grecia, Marocco, Egitto, India, Tunisia, Iraq, Svizzera e Turchia. Inoltre, è autore di musiche per chitarra, composizioni da camera, computer music e opere di carattere didattico.