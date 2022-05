Duo double C, musiche di Piazzolla, Monti, Morricone e Bakalov

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 10 giugno 2022 alle ore 21.00 Palazzo Pesce apre le porte al Duo “Double C” formato dal clarinetto di Giacomo Piepoli e dalla chitarra di Marco Corcella.



Un concerto in Puglia per conoscere meglio le insolite sonorità di due strumenti ricchi di fascino e potenziale espressivo. E che si confronteranno con brani famosissimi e lontani per genere ed epoca: dall’Ouverture di Ferdinando Carulli dal Tancredi di Rossini all’immenso Ennio Morricone di C’era una volta il West, passando per i Drei Vortragsstücke di Ferdinand Rebay, Café 1930 e Street Tango di Astor Piazzolla e Czardas di Vittorio Monti.



Un programma eclettico affidato a talento di Giacomo Piepoli, diploma in Clarinetto al Conservatorio di Bari, perfezionamento con clarinettisti di fama mondiale, tra cui Romain Guyot, Milan Rericha e Vincenzo Paci, una carriera che lo vede collaborare come Primo clarinetto con numerose orchestre, come Filarmonica Pugliese e Orchestra Soundiff, con rinomati complessi bandistici e sotto la direzione di maestri del calibro di Ezio Bosso, Nicola Hansalik Samale e Gerardo Garofalo, e dal dicembre 2013 Primo clarinetto stabile dell’Orchestra “Filarmonica Pugliese” diretta da Giovanni Minafra, e di Marco Corcella, diploma di II livello in Chitarra al Conservatorio di Bari, perfezionamento con, tra gli altri, Marcos Vinicius, Gonzalo Solari e Roland Dyens, una attività concertistica in Italia e all’estero in diverse compagini come l’Orchestra di chitarre De Falla e il VG violinguitarduo insieme a Gabriele Ceci, e attualmente docente di Esecuzione e Interpretazione chitarristica nei licei musicali.