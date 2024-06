Duo eccezionale per organo e percussioni al festival organistico internazionale di Santa Maria del Passo

Il Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo, già al settimo evento di questa XV edizione, torna a dare lustro al magnifico organo a canne, firmato Zanin, della Chiesa di S. Domenico, a Mola di Bari, con un sorprendente concerto, sabato 8 giugno, alle ore 20:30. L'incipit musicale questa volta lo darà la stessa direttrice artistica del festival, la prof.ssa Margherita Sciddurlo, che si cimenterà all'organo in complesse e sublimi partiture, in duetto con l'illustre percussionista e compositore, Luigi Morleo: due eccellenze pugliesi che in sinergia daranno vita a uno spettacolo prodigioso. Il programma della serata, riccamente articolato e originalissimo, offrirà al pubblico una speciale opportunità per ascoltare e apprezzare la musica di Bach in versioni insolite e “recomposed”, una tendenza moderna nel panorama musicale mondiale, che vede compositori d'avanguardia a ricercare nel passato nuovi stimoli e a misurarsi con mostri sacri della musica barocca, ma in chiave contemporanea, sperimentale e rivisitata. Per l'appunto, all'interno della proposta musicale di questo concerto le composizioni ispirate a Bach, che rimaneggiano temi ed incisi del genio tedesco, sono tutte frutto di un lavoro di ricerca e sperimentazione del grande L. Morleo, tranne una nata dalla creatività di un altro musicista contemporaneo, Grimoaldo Macchia, che rilegge una famosa toccata e fuga di Bach in ritmo di mambo-swing e che sarà interpretata superbamente in un assolo d'organo dalla magnifica M. Sciddurlo, sempre a caccia di nuove sonorità e rarità. Non mancheranno altri autori per variegare la serata, tra cui Richard Strauss, in una trascrizione interessantissima di Max Reger per organo e percussioni, e G.F.Haendel con la “Royal Fireworks Music” in un adattamento per organo e percussioni. Passato e presente si mescoleranno magicamente in una effervescente rappresentazione musicale dalle note suasive, tradizione accademica e sperimentazione coniugate mirabilmente, ciò che a parole sembra arduo e promiscuo, artisticamente si farà sorprendente occasione di eccellente ascolto. Come sempre, l'ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori dettagli chiamare il numero 340 3761550 o consultare la pagina facebook del Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo. Brevi cenni biografici sugli artisti: Margherita Sciddurlo, organista impegnata sia in attività didattica (è titolare della Cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli) che in attività concertistica sul territorio nazionale e all'estero. Presidente dell'Associazione Arte&Musica, fondatrice e direttrice del succitato festival da quindici anni, impegnata sul territorio barese nella promozione culturale, nella salvaguardia e tutela dell'arte organistica e organaria pugliese, nella ideazione e sviluppo di iniziative musicali pubbliche che coinvolgono e danno rilievo a giovani talenti. Luigi Morleo, percussionista di fama mondiale, compositore raffinato, autore di numerose autorevoli pubblicazioni che sono state inserite nei piani di studio di molti conservatori europei e di università americane, docente di Strumenti a Percussione presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.