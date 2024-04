Duo eccezionale per organo e tromba al festival internazionale di Santa Maria del Passo

Dopo l'esordio, in grande stile, della XV edizione con eccellenze pugliesi, il Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo prosegue speditamente, richiamando il suo pubblico con un nuovo entusiasmante progetto musicale, e stavolta allarga il proprio orizzonte, ospitando due illustri nomi di grande fama internazionale: Silvio Celeghin, organista – pianista – clavicembalista, e Fabiano Maniero, Prima Tromba solista nell'orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia. I suddeti musicisti collaborano da lungo tempo in un duo ben saldo e collaudato, con un vasto repertorio che spazia dalla musica tardo-rinascimentale e barocca fino alla musica moderna, includendo colonne sonore cinematografiche. Alle spalle hanno anche diversi lavori di registrazione su cd pubblicati con importanti etichette, che testimoniano un sodalizio artistico riuscitissimo, prolifico e duraturo. Per dare al pubblico un assaggio della loro pregevole produzione discografica e della singolare sintesi di trascrizione musicale per organo e tromba, anche di complesse partiture, si esibiranno in un doppio appuntamento: sabato 6 aprile, alle ore 20:00 presso la Chiesa di San Domenico a Mola di Bari, e domenica 7 aprile, sempre alle ore 20:00 presso la Chiesa Matrice di Triggiano. A Celeghin, sublime virtuoso della tastiera, il compito di far risuonare i due preziosi organi custoditi nelle suddette chiese: rispettivamente l'organo F.Zanin (2018) e il F. Consoli (1910), quest'ultimo di recente rivalutato dopo il restauro fortemente voluto e finanziato dalla Fondazione Pasquale Battista che è ormai partner fisso del Festival di Santa Maria del Passo e che ha promosso l'iniziativa di estenderne i confini oltre il territorio molese. La direttrice artistica, prof.ssa Margherita Sciddurlo, come di consueto introdurrà i concerti con una sinossi musicologica, evidenziando con scrupolosa attenzione i dettagli salienti e gli accenti del complesso ed eccezionale programma della serata, di cui anticipiamo solo alcuni autori: C. Gervaise, A. Vivaldi, C. Monteverdi (in una trascrizione, per organo e tromba, di Wolfango Dalla Vecchia, nel trentennale della sua morte), D. Buxtehude, G. F. Haendel e Piazzola. Vi ricordiamo che l'ingresso è gratuito e che l'invito a partecipare è aperto a tutti. Per info contattare 340 3761550 e consultare la pagina Facebook del Festival.