All'Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio di Bari il concerto del duo Nicola Fiorino, violoncello e Filippo Balducci, pianoforte

CONCERTO DEL DUO Nicola Fiorino, violoncello e Filippo Balducci, pianoforte il 20 settembre 2021, ore 20.00 presso l'Auditorium “Nino Rota” - Conservatorio di Bari



Il duo violoncello - pianoforte composto da Nicola Fiorino e Filippo Balducci si esibirà - per la VI edizione del progetto “CELLOFESTIVAL” - lunedì 20 settembre 2021, alle ore 20:00, presso l’Auditorium del Conservatorio Piccinni di Bari con musiche di tre geni della composizione i cui anniversari ricorrono quest’anno:



C. Saint-Saens: Sonata n.° 1 in do min. op. 32

Allegro

Andante tranquillo e sostenuto

Allegro moderato



I. Stravinky: Suite Italienne

Introduzione

Serenata

Aria

Tarantella

Minuetto e Finale



A. Piazzolla: Le Grand Tango

Tempo di Tango





Per l’ingresso in Auditorium, è obbligatoria la prenotazione inviando una mail a eventiconservatoriopiccinni@gmail.com.



Le porte dell’Auditorium saranno aperte alle ore 19.15 per consentire lo svolgimento del protocollo anti-Covid.

