Il duo chitarra-pianoforte Maringelli-Ficarra nell'Auditorium Ronchi di Cellamare

Nelle varie combinazioni strumentali dell’undicesima edizione, il Festival pianistico Fausto Zadra mette a confronto lo strumento principe della manifestazione con la sei corde. Oggi, alle 18.30, nell’Auditorium Ronchi di Cellamare, recital della chitarrista Maria Maringelli e della pianista Annalisa Ficarra, che celebrano i grandi compositori del Settecento e dell’Ottocento. In programma musiche di Antonio Vivaldi (Concerto in re maggior RV 93), Ferdinando Carulli (Notturno op. 189), Anton Diabelli (Grande Sonata brillante op. 102), Ludwig van Beethoven (Sonatina in do minore Wo0 43a) e Mauro Giuliani (Due Rondò op. 68).

Diplomatasi con Massimo Felici al Conservatorio Rota di Monopoli, Maria Maringelli si è poi perfezionata con alcuni grandi virtuosi della chitarra, tra cui Frank Bungarten e Leo Brouwer, ed è risultata vincitrice dei Concorsi di Ortona, Città di Fasano e Niccolò van Westerhout. A sua volta Annalisa Ficarra, pianista e clavicembalista formatasi nei Conservatori di Bari e Monopoli, ha vinto il Concorso Wanda Landowska ed ha inciso dischi per le etichette Farelive e Digressione Music.

Il Festival Pianistico «Fausto Zadra» è organizzato dall’omonima associazione musicale con la direzione artistica di Filippo Balducci con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni coinvolti (Corato e Cellamare) e della Fondazione «Vincenzo Casillo».

A tutti gli appuntamenti si accede con green pass. Info e prenotazioni al 392.8653080, su Eventbrite o sulla pagina Facebook Festival pianistico Città di Corato.