Appuntamento con il duo musicale Winstone e Glauco e lo spettacolo 'Hell in the Cave' nelle Grotte di Castellana

Venerdì 4 settembre alle ore 21:00 lo straordinario palcoscenico naturale della caverna della Grave ospiterà il duo composto da Norma Winstone (voce) e Glauco Venier (pianoforte), in un appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale Musicale “Nel Gioco del Jazz” in ambito dell’undicesima rassegna 2019/2020 “Adelante”. La cantante e paroliera Norma Winstone, icona del jazz britannico, e Glauco Venier, pianista, organista e compositore friulano dalla spiccata fantasia musicale, che insieme formano un duo con un proprio linguaggio subito riconoscibile, creando una nuova poetica, un nuovo idioma che unisce tradizioni e generi musicali diversi, si esibiranno nella suggestiva cornice fra le concrezioni delle grotte. Informazioni e biglietti su www.nelgiocodeljazz.com.

A settembre proseguiranno anche gli appuntamenti con Hell in the Cave, il più grande spettacolo aereo sotterraneo del mondo, libera rappresentazione dell’Inferno della Divina Commedia a 70 metri di profondità, che replicherà sabato 5 e sabato 12 (botteghino ore 20:15, inizio spettacolo ore 21:00). Con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo, Hell in the Cave è uno spettacolo sensoriale, che nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante Alighieri. Uno spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, capace di abbracciare l’intero ambiente naturale della prima e più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico.

I biglietti per assistere ad Hell in the Cave, sono disponibili sul circuito TicketOne o direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana. Ad un prezzo speciale, inoltre, è possibile acquistare il biglietto che combina nella stessa giornata la visita completa delle grotte allo spettacolo. Il biglietto combinato è acquistabile solo presso la biglietteria del sito turistico. Maggiori informazioni e prenotazioni telefonando ai numeri 080.4998221 e 3391176722 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana. it. Ulteriori notizie sullo spettacolo sono disponibili anche sui canali social ufficiali e sul sito www.hellinthecave.it.