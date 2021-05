E' dal sogno che nasce il giardino, letture ad alta voce

Emily Dickinson, signora dei microcosmi, custode delle cose piccole, vestale dei mondi possibili contenuti nei libri, testimone dei segreti del giardino, sacerdotessa dell'invisibile. Suoi i ricordi di neve, suoi gli erbari, il fuoco dei fulmini, le figure intraviste dalla finestra, il caleidoscopio scrigno di visioni. Nostra quest’eredità di versi e memorie, che sgusciano fuori dalla stanza di Amherst, ribellandosi alla volontà di chi le ha concepite e serbate. Parola radice, esistenza radicale, donna sradicata. Nelle pause del respiro, nella sincope che spezza il metro, Emily evade dalla prigionia della prosa e proietta se stessa verso una possibilità altra, verso una dimora che può essere abitata anche da chi non sa stare ferma – da chi ha imparato a dire la verità, ma a dirla obliqua, perché ''il vero deve abbagliare per gradi.''



Pia Pera, lettrice di Emily, traghettatrice di lingue e universi, coltivatrice di orti e parole, erede di giardini reali e letterari. Tra le piante, la voce dell’audacia diviene voce della saggezza. Trifogli, api e sogni le sussurrano un canto di impermanenza: anche così le creature selvatiche assecondano la natura effimera dei fiori e del possibile. Pia è maestra nell’arte dell’ascolto. Nella malattia che vorrebbe imbrigliarla, abbraccia la poesia delle cose penultime, scorticate, arrugginite; la trasparenza delle cose non viste, sbiadite, slavate; la possibilità in uno spiraglio che resta aperto, in una vita che cresce, si inerpica e chiede bellezza. ''Non conosce la via, / ma si mette in viaggio verso una primavera di cui ha udito parlare.''



In occasione della manifestazione #ILMAGGIODEILIBRI, la libreria Quintiliano pubblicherà video-letture (2 minuti) delle lettrici e dei lettori, che vorranno omaggiare Emily Dickinson e Pia Pera con brani a scelta tratti dalle loro opere.

È DAL SOGNO CHE NASCE IL GIARDINO

Emily Dickinson | Pia Pera

Letture ad alta voce

Evento online



Sabato 15 Maggio 2021

IL MAGGIO DEI LIBRI 2021



Non lasceremo che maggio passi invano

di Bianca Sorrentino



Mail: quintilianoeventi@libero.it

Info 0805042665

